Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcune sigle sindacali, in programma dalle ore 9 alle ore 17 di lunedì 12 febbraio. Probabili limitazioni o cancellazioni dei treni regionali, sia di Trenitalia sia di Trenitalia Tper, che potranno verificarsi anche prima dell’inizio dello sciopero e dopo la sua conclusione. Lo annuncia il Gruppo Fs in una nota.