Rimini. Ritoccate in aumento le tariffe del canile: «Meno randagi, più animali aggressivi»

L’incremento più notevole è quello che riguarda la cattura degli animali: la tariffa precedente prendeva un costo di 24 euro più Iva, che ora sale invece a 32,79, sempre al netto dell’Iva. Lo stesso prezzo è stato fissato per il trasporto nell’ambito del territorio comunale e sino al canile (in precedenza ammontava a 29), mentre la chiamata al servizio di reperibilità dalle 19 di sera alle 8 di mattina vede una crescita di pochi centesimi, passando da 16 euro a 16,39. Quanto alle prestazioni sanitarie e procedure connesse, per la lettura e la verifica attraverso il portale A.r.a.a. (Anagrafe regionale animali d’affezione) del microchip e le registrazioni amministrative è stata stabilita una tariffa da 12,30 euro a fronte degli 8,50 deliberati nel 2019. La medesima cifra sarà necessaria per l’inserimento del microchip negli animali di proprietà recuperati (escluso il costo del microchip stesso), che precedentemente costava 10 euro. Per la visita veterinaria in canile e le cure generiche bisognerà invece sborsare 24,59 euro: prima ne bastavano 22. La retta di ricovero ammonta a 9,48 euro per ogni giorno di permanenza nella struttura del Comune: nel 2019 si era deciso di fissare un prezzo di 8 euro per gli animali di proprietà di privati cittadini. Si tratta di tariffe da intendere al netto dell’Iva, così come quelle che non hanno subito variazioni, inerenti la rinuncia di proprietà, capitolo dal quale vanno tuttavia esclusi i costi per eventuali interventi chirurgici o di prestazioni specialistiche complesse e quelli necessari ad attuare percorsi rieducativi comportamentali.