Rimini, “Pescare show” alla Fiera dal 7 al 9 febbraio 2025

Farà il suo esordio nei padiglioni della fiera di Rimini “Pescare show”, la manifestazione dedicata alla pesca sportiva, nautica da diporto e outdoor organizzata da Italian Exibition Group. Nell’ottica infatti di un ampliamento degli spazi espositivi e delle filiere di riferimento, e di una maggiore attenzione rivolta alla pesca in mare, la società nata dalla fusione delle fiere di Rimini e di Vicenza annuncia infatti che il salone, dal 7 al 9 febbraio 2025, si svolgerà per la prima volta nel quartiere fieristico. “Una scelta condivisa con le associazioni di settore, con le principali aziende espositrici e con gli stakeholder”, sottolinea Ieg. La nuova edizione avrà dunque una serie di novità a partire dalla struttura con le piscine interne del quartiere fieristico riminese che saranno utilizzate per eventi di lancio, ma anche dalla possibilità di organizzare un vero e proprio Fuori Salone con prove in mare grazie al coinvolgimento del Club Nautico. Il tutto accompagnato dai momenti di formazione, anche per i bambini, e da un ricco calendario di convegni, eventi di approfondimento e attività didattiche.

Verrà infine data ulteriore forza al progetto di internazionalizzazione della manifestazione con il coinvolgimento di associazioni e stakeholder provenienti da tutta Europa. L’evento sarà insomma “il momento di incontro di tutti i settori della pesca sportiva e ricreativa, ma si aprirà anche al comparto della nautica, della cantieristica, dell’elettronica e a tutto il mondo dell’outdoor”.

Fra le aree speciali: Aquademo, l’acquario gigante dedicato alle dimostrazioni dei prodotti e agli interventi di content creator e prostaff; Fly Tying experience dedicato alla pesca a mosca; il Social media village per gli incontri con influencer e prostaff, sportivi ed esperti del settore; Content Hub, un’area talk pensata per incontri e presentazione di prodotti. Sempre nel 2025, dopo l’edizione di Rimini, nel mese di marzo Pescare Show 2025 si sposterà a Napoli, nella Mostra d’Oltremare.