Rimini, per il Sigep boom di presenze straniere: +68% dalla Germania e +64% dagli Usa

“La sfida dell’internazionalità è stata vinta”. Così, Corrado Peraboni, AD di Italian Exhibition Group commenta l’edizione di Sigep World appena conclusa alla Fiera di Rimini. “La strategia di sviluppare i nostri prodotti leader all’estero e di investire sulle delegazioni di buyers si è dimostrata di successo anche per incrementare la visitazione straniera alle nostre manifestazioni”. Quest’anno è inoltre partita l’operazione test con voli diretti Monaco - Rimini organizzata in collaborazione con Luxwing e l’aeroporto Fellini, voli che hanno avvicinato Sigep ai principali mercati mondiali. “In particolare dalla Germania - aggiunge Peraboni - abbiamo avuto il +68% di crescita di visitatori, ma tutti i mercati più strategici per il foodservice che rappresentiamo presentano crescite a doppia cifra”. La manifestazione con un +14% totale di presenze, di cui +26% straniere (il dato di visite più alto di sempre), si è infatti confermata punto di riferimento per l’industria del foodservice, proponendo sfide sempre più all’avanguardia e tecnologiche. Un appuntamento di business unico che con Rimini, un nome per tutti sinonimo di accoglienza, ha definito un binomio vincente.

Un elemento distintivo di questa edizione è stata la presenza dell’Arabia Saudita grazie alla nuova operazione “Guest Country”. Il Paese, che ospiterà Expo 2030, sta emergendo come un mercato strategico nel settore dell’hospitality e della ristorazione. Il Sigep si è dunque confermato punto di riferimento internazionale nel panorama fieristico per le filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza, novità di questa edizione, con 1300 brand espositori, 30 padiglioni dedicati per 138.000 metri quadrati di offerta espositiva.

Oltre alla conferma di leadership assoluta sul mercato del gelato, Sigep World cresce nel 2025 nell’ambito del gaffè, con un +30% di aziende di macchine per espresso e super-automatiche, e aumentano di 50 le aziende del comparto della Pizza, in primis tecnologie come impastatrici e forni, farine, topping e basi surgelate. Superati gli ottimi risultati della scorsa edizione, con visitatori provenienti da 160 Paesi.

Tra i Paesi di riferimento per Sigep, la Germania cresce del 68%, seguita da Spagna al +21% e poi Romania, Francia, Grecia e Polonia, tutti con crescita a doppia cifra. Più in generale nelle Top 10 per incrementi anche gli Stati Uniti al +64%. Il Middle East cresce del 38% con Emirati, Saudi Arabia, Turchia e Iraq Paesi più rappresentati, al +30% anche l’Africa non solo con i paesi del nord del continente (Egitto, Tunisia, Marocco e Algeria), ma anche con Sudafrica, Nigeria e Senegal che figurano tra i più rappresentati. Anche Latin America al +10%, trainata dal Brasile al +48%. Per quanto riguarda l’Asia, da segnalare l’incremento importante dell’India con un +34%. Tra i tanti Paesi da ogni angolo del mondo ricordiamo anche Saint Kitts and Nevis, Mauritius, Isole Faroe e Capo Verde.

Sono stati oltre 5500 i business meeting negli stand degli espositori, con 545 top buyer provenienti da 79 paesi del mondo e 3300 buyer europei aderenti al Premium Program, grazie alla preziosa collaborazione col Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Agenzia ICE e la rete dei regional advisor di Ieg. Ben 40 gli eventi di carattere internazionale, con oltre 60 speaker provenienti dall’estero.