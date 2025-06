Rimini: lavora in giardino, si sente male, cade e muore a Viserba

Stava lavorando in giardino quando si è accasciato stringendo la mano al petto. è così deceduto, per un malore, Marzio Tamburini 70 anni nato a Rimini e morto a Viserba in via Ciccotti dove viveva con la moglie Elide Bartoli.

Sul posto quando si è sentito male non c’era nessuno. Il suo corpo è stato trovato privo di vita in giardino, con la testa vicino ad un tombino con dell’acqua. Sono state quindi allertate le forze dell’ordine. Oltre ai sanitari. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Viserba. Gli accertamenti sanitari hanno definito il decesso per cause naturali probabilmente per un infarto cardiocircolatorio.

La salma si trova nella camera mortuaria del cimitero Civico di Rimini e ieri sera si è tenuta alle ore 20,30 nella chiesa parrocchiale di San Vicinio (Via Palotta), la veglia funebre.

Tamburini lascia, la moglie Elide, il figlio Omar, i fratelli Walter e Pierpaolo.