Rimini: “umiliato per avere messo il telo sulla battigia, mio figlio disabile voleva solo fare il bagno”

I fatti risalgono al 10 giugno scorso, quando il signor Prestigiacomo, di professione ferroviere, parte da Viterbo con il figlio tredicenne alla volta di Rimini, come da tre anni a questa parte. «Mio figlio a causa di alcune disabilità cognitive certificate non riesce a stare fermo per molto tempo, quindi scendiamo in spiaggia giusto il tempo per il suo bagno, poi passeggiamo e ci dedichiamo ad altre attività». La settimana di ferie ha registrato momenti di tensione anche in altri stabilimenti della zona. «Quest’ultima settimana è stato un crescendo – racconta Prestigiacomo - non appena i concessionari o i loro collaboratori vedono i teli da mare si avvicinano e invitano in malo modo a lasciare la battigia, minacciando l’arrivo della Guardia Costiera. Io non entro mai in acqua, appoggio i miei effetti personali sul telo da spiaggia e attendo in piedi che mio figlio esca dal mare. Ieri mattina un collaboratore dello stabilimento balneare 50 é arrivato, dicendomi con modi molto maleducati che non potevo trattenermi oltre. Dal canto mio ho reagito sottolineando che l’operatore non aveva alcun titolo per cacciarmi e che avrei volentieri atteso l’arrivo delle autorità preposte al controllo. Sul materiale cartaceo esposto nello stabilimento non ho trovato spiegazioni o riferimenti normativi».

Lo scambio di vedute, a tratti acceso, sarebbe continuato per un po’ fino a quando la volontà di presentare un esposto su quanto accaduto avrebbe messo fine al confronto. A quel punto, continua il racconto, il signore dello stabilimento si sarebbe allontanato. «è stato molto sgradevole - sottolinea il genitore - essere ripreso e umiliato davanti a mio figlio, lui voleva solo fare un bagno e ha vissuto molto male quei momenti che hanno peggiorato il suo stato di agitazione. Ho già presentato un esposto orale alla polizia locale che ho personalmente provveduto ad avvertire».