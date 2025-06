Rimini, affitta un appartamento che non è suo: intasca migliaia di euro e sparisce nel nulla

Le mostra l’appartamento da prendere in affitto e le presenta tutti i documenti legati alla registrazione del contratto, ma quando è ora di trasferirsi iniziano i problemi.

L’appartamento non si libera, i locatari precedenti sono morosi e la presunta proprietaria dice di aver avviato nei loro confronti una procedura di sfratto.

Intanto, però, i 5.600 euro a titolo di cauzione, in contanti, sempre la sedicente proprietaria se li è presi. L’aspirante affittuaria si rivolge quindi a quel punto a un avvocato per fare indagini sullo stato dell’immobile.

Così facendo emerge una realtà sconcertante: quella che si è presentata come proprietaria dell’immobile non ha nulla di intestato e in più la casa risulta affittata a una persona che pare non esistere.

Ormai purtroppo certa di essere stata vittima di un ingegnoso raggiro, l’aspirante affittuaria, una donna sulla cinquantina, originaria della Svezia, che lavora come cameriera, decide quindi di rivolgersi all’avvocata Sofia Tosi, dello studio Caroli di Riccione, procedendo a querelare la sedicente proprietaria dell’appartamento da affittare, un’italiana.

Il reato, così come configurato dalla legale a cui la svedese si è rivolta, sarebbe quello di truffa aggravata, messo in atto con l’aiuto di altre persone, al momento non identificate.