Rimini, incidente: terribile frontale sulla Marecchiese, ragazzina grave all’ospedale - Gallery

Un grave incidente a Rimini nella serata di venerdì sulla via Marecchiese. Verso le 21.30, per cause in via di accertamento, una Fiat Panda con 4 giovani a bordo (alcuni dei quali minorenni) è stata protagonista di un terribile frontale con una Bmw. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio semaforico con la via Tasversale Marecchia: la Panda si apprestava a svoltare a sinistra quando si è scontrata con la Bmw. Una ragazza minorenne è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena, gli altri coinvolti nell’incidente sono invece stati portati all’ospedale di Rimini. Sul posto oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco e la Polstrada.