Un pauroso incidente questa mattina a Rimini poco prima delle 9 sulla statale 16 in carreggiata nord. Sul cavalcavia all’altezza dell’Obi, nella parte discendente una Toyota Yaris condotta da un uomo è entrata in contatto con una Fiat Tipo, ribaltandosi. Per l’uomo alla guida della Yaris per fortuna non ci sono state gravi conseguenze, mentre il traffico è andato in tilt con lunghe code. Sul posto la Polstrada, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.