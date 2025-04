Rimini, incendio nel capannone abitato da senza fissa dimora - Gallery

Un incendio (fortunatamente di modeste dimensioni) questa mattina a Rimini in via Dario Campana. Il piccolo incendio è è sviluppato all’interno di un capannone abbandonato di fronte ex caserma dei Vigili del Fuoco. Le fiamme si sono sviluppate in un luogo abitato da clochard, con una colonna di fumo che è sprigionata e le fiamme prontamente spente dai Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri e i sanitari del 118. I clochard che occupavano lo stabile si sono precipitosamente dati alla fuga. Non si registrano danni particolari a persone o cose.