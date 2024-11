Rimini, i sapori della vecchia Romagna nel piatto: in centro arriva “Piscialetto”, l’osteria della tradizione

I sapori della Romagna di un tempo lontano sono ormai poco più che un ricordo, un’immagine evocata dai discorsi in dialetto dei nonni che rammentano gli anni della loro gioventù. Ma chi avesse il desiderio di scoprire che sapore avevano quei piatti di cui ha sentito parlare nei racconti della Romagna prima del boom economico oggi può riempirsi la pancia di quelle antiche prelibatezze. “Piscialetto”, dal nome del gioco delle carte, a richiamare convivialità e risate, è la nuova osteria che aprirà a breve, entro la metà di dicembre, in via Cairoli, prendendo il posto dei locali occupati fino a poco fa dal ristorante Magnuga e il bar attiguo. A portare avanti la bandiera con stampato il gallo cedrone è la 26enne Chiara Masi insieme a tutta la sua famiglia: il babbo Giovanni e il fratello Samuele, mentre la mamma Simona e la sorella più piccola, Maddalena, manterranno i loro impegni in albergo e sui banchi di scuola. Una nuova apertura nel centro storico in rotta di collisione con il concetto del food gourmet e che promette di portare l’antica Romagna nel piatto, ma anche nel bicchiere.

Le specialità

A spiegare che cosa si potrà gustare da Piscialetto è Chiara, snocciolando piatti che in alcuni casi sembrano ripescati con la macchina del tempo. «Ci saranno gli “orcioun” (dal dialetto “orecchioni”) una sorta di mezzelune chiamate così perché ricordano un orecchione, o le “cantarelle” una specie di pancake senza lievito che hanno questo nome perché cuocendo sul testo iniziano a fare le bollicine, a “cantare” appunto». Tra le altre specialità, anche l’immancabile bustrengo, «un dolce tipico della Romagna, dalla consistenza simile a quella di una torta bagnata, fatto con la farina gialla della polenta e con i fichi secchi o altra frutta secca». Ma ci sarà anche il pancotto, «una zuppa di pane raffermo che veniva cotto per tanto tempo insieme al formaggio, che pian piano si scioglie e diventa una zuppa». Tra i secondi piatti, immancabile, la trippa, ma anche il «galletto in umido, la salsiccia con la cipolla, i “gobbi” (i cardi, ndr) con le costine e il salame matto, e nelle tagliatelle col ragù, per farle proprio come si facevano una volta, noi ci mettiamo anche i fegatini, così che il sugo abbia un sapore ancora più forte».

Il bere romagnolo