Rimini, delitto di Pierina, interrogazione del deputato Soumahoro: “Tutelare la salute di Dassilva”

“Louis Dassilva è attualmente ricoverato presso l’ospedale di Rimini a seguito dello sciopero della sete e della fame che ha avviato in segno di protesta per sostenere la sua innocenza in relazione all’omicidio della 78enne vicina di casa, Pierina Paganelli. Ho presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di valutare ogni misura alternativa al fine di salvaguardare la salute psicofisica e la vita di Louis Dassilva”. Lo dichiara in una nota il deputato Aboubakar Soumahoro (ex Avs e ora nel gruppo misto). “Ho avuto modo di ascoltare anche Louis Dassilva, attualmente unico indagato per l’omicidio della signora Paganelli, durante la mia visita di ispezione parlamentare nel carcere di Rimini lo scorso 8 marzo. Confido nel lavoro della magistratura. Ma lo sciopero della fame e della sete che ha avviato Dassilva per gridare al mondo la sua innocenza e per chiedere giustizia ci deve interrogare”, conclude il parlamentare.