Rimini, da struttura ricettiva a palazzina: stangata da oltre un milione e mezzo

Potevano scegliere la demolizione o il pagamento di una sanzione e comprensibilmente hanno optato per la seconda ma, quando il Comune ha presentato il conto, è arrivata la doccia fredda: la multa ammontava a 1.600.000 euro. E, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato che nei giorni scorsi ha messo la parola fine a una battaglia legale durata anni, quel provvedimento non va annullato. Oltre il danno la beffa per Golden Srl, società tutelata dagli avvocati Giuseppe Nicolò e Federico Todeschini, che sperava di dover sborsare meno di un decimo della cifra notificata da Palazzo Garampi con un’ordinanza del dicembre 2022 «per l’abusivo cambio di destinazione d’uso da alberghiero a residenziale» di un immobile in viale Fano, a Bellariva.

