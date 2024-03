Meteo Romagna, Pasqua e Pasquetta a rischio pioggia

Un week-end di Pasqua a forte rischio pioggia. Come riporta Arpe Emilia-Romagna, l’avvicinamento di una perturbazione atlantica porterà un peggioramento soprattutto tra le giornate di domenica e lunedì con possibilità di piogge sparse sul territorio più intense e persistenti sulle aree appenniniche. Miglioramento nella giornata di martedì. Temperature in diminuzione nei valori massimi nella giornata di domenica.

Pasqua e Pasquetta a rischio ombrello

“Pasqua e Pasquetta che si prospettano instabili se non a tratti proprio perturbate al Nord - evidenzia 3bmeteo.com – in particolare sabato ci attendiamo precipitazioni sparse soprattutto al Nordovest, mentre la domenica di Pasqua dovrebbe risultare la peggiore con fenomeni diffusi in estensione anche al Nordest, localmente intensi e a carattere temporalesco: non esclusi accumuli pluviometrici talora molto abbondanti in particolare a ridosso delle Prealpi e della fascia pedemontana dove si potrebbero registrare punte complessive superiori ai 100-150mm. Ulteriori nevicate, talora copiose, interesseranno le Alpi ma in generale a quote medio-alte. Anche la Pasquetta vedrà con molta probabilità acquazzoni sparsi, ma questa volta meno diffusi e alternati anche a delle pause soleggiate, specie in pianura. Ai margini dell’azione ciclonica il Centro con maggiore rischio pioggia per la Toscana almeno fino a Pasqua; altrove in genere più secco ma con qualche acquazzone o temporale non escluso soprattutto nel giorno di Pasquetta.”