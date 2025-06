Il Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna? Costa 7,25 euro a cittadino

L’Assemblea legislativa costa 7,25 euro a testa per ognuno dei cittadini dell’Emilia-Romagna, confermandosi in linea con gli anni precedenti nonostante l’aumento dei costi (in primo luogo l’energia) derivanti dalla ripresa dell’inflazione. E’ quanto emerso dal Rendiconto 2024 dell’Assemblea legislativa illustrato dalla consigliera questora Valentina Castaldini nel corso della commissione Bilancio presieduta da Annalisa Arletti. Dal rendiconto emerge anche che l’Assemblea ha i conti in ordine e un avanzo di amministrazione di oltre 3 milioni di euro. L’Assemblea nel corso del 2024 ha concesso oltre 60 patrocini non onerosi e ha tempi di pagamento dei fornitori molto inferiori ai limiti di legge.