Burioni su Meluzzi grave in ospedale: «Ha diffuso bugie in campo sanitario... merita solo cure sollecite... attenti a sputare sulla scienza»

RIMINI. Il virologo Roberto Burioni interviene sul social X sul malore che nei giorni scorsi ha colpito lo psichiatra Alessandro Meluzzi. «Ha passato gli ultimi anni a diffondere pericolose bugie in campo sanitario», scrive, «comportamento gravissimo specie se messo in atto da un medico come lui. Tuttavia in questo momento è un malato e merita solo cure sollecite e sinceri auguri di pronta guarigione . Sia di conforto a lui e ai suoi cari il fatto che è ricoverato in un eccezionale reparto di neurochirurgia, al Bufalini di Cesena, diretto dall’amico Luigino Tosatto e con la “compagna di scuola” Maria Ruggiero a capo della neuroradiologia. Questi bravissimi professionisti, insieme ai loro collaboratori medici e non, gli offriranno le migliori cure messe a punto da quella quella stessa identica scienza che ha dimostrato che i vaccini sono sicuri, non causano malori improvvisi e sono efficaci. Il che porta a due considerazioni: attenti a sputare sulla scienza, perché se si sta male per davvero è grazie a quella che ci salviamo la pelle e a salvarci sono medici seri, non quelli dell'ivermectina. Infine, Meluzzi sta ricevendo cure di livello altissimo in maniera gratuita in un ospedale pubblico, come le riceverebbe ogni altro malato, ricco o povero. Questo grazie al nostro SSN. Non è cosa da poco, vediamo di custodirlo».

Meluzzi, 68 anni, si era sentito male sabato pomeriggio a Rimini nel suo studio. Trasportato d’urgenza, prima all’ospedale di Rimini, poi al Bufalini di Cesena, è stato operato per un’ischemia.