“Aiutateci a pagare il pullman per il Festival di Vienna”: l’appello della Banda giovanile Città di Rimini

La Banda giovanile Città di Rimini, a due mesi dall’appello, cerca ancora i fondi per il trasporto verso il World Orchestra Festival, che si terrà a Vienna fra poche settimane. A ieri la raccolta fondi sulla piattaforma Ginger era a quota 670 euro sui 10mila previsti, circa il 7% di quanto occorre. Per realizzare un sogno ad occhi aperti manca, però, un tassello: il pullman per andare da Rimini a Vienna ma anche per spostarsi a Vienna partecipando così a tutti gli eventi del World Orchestra Festival tra prove, concerti speciali, laboratori tenuti da esperti internazionali oltre al concorso finale. A incrociare le dita è un gruppo «di veri amici» dai nove ai vent’anni diretti dal maestro Andrea Brugnettini. Anzi una realtà in continua espansione che da poco ha compiuto 11 anni, vanta 41 musicisti nel proprio organico «e non vede l’ora di accoglierne altri». «Vorremmo partire il 22 luglio - spiegano i ragazzi - ma ci manca il pullman. Con le nostre forze siamo riusciti a raggiungere la quota d’iscrizione ma il trasporto resta fondamentale».

Così la Banda ha aguzzato l’ingegno creando tante possibilità diverse per sostenerla, «una più bella dell’altra» partendo da un importo minimo di 5 euro. I donatori possono scegliere tra le ricompense previste, regalando alla meglio gioventù di Rimini l’opportunità di suonare nella Sala Dorata del Musikverein (quella del concerto di Capodanno per intenderci).