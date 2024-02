Riccione. Risorgono Le Conchiglie: per l’estate 2025 camere spaziose, suite e tanto verde

RICCIONE. Un grande albergo in una posizione pregiata, a due passi dal mare e chiuso da oltre dieci anni. Per Le Conchiglie sembrano finalmente arrivati tempi migliori. L’imprenditore Andrea Falzaresi, doppo esserselo aggiudicato all’asta, sta preparando la ristrutturazione del grosso edificio che sorge sulla litoranea tra Riccione e Rimini.

«Stiamo completando l’iter burocratico con il Comune di Riccione, per poter iniziare la riqualificazione della struttura», dice. «Riusciremo a ricavare un centinaio di camere spaziose nel corpo centrale e nove suite con giardino privato nuove al pian terreno, dove prima c’erano delle attività commerciali. Nello spazio verde sul retro avevamo la possibilità di costruire per ricavare altre camere, tuttavia ritengo giusto diversificare ulteriormente l’offerta, senza dover versare altro cemento. Abbiamo deciso così di mantenere il verde e ricavare altri spazi, per le famiglie che desiderano vivere una vacanza più esclusiva e a contatto con la natura. Io e i miei principali collaboratori crediamo molto in questo progetto e per l’estate 2025 offriremo alle famiglie un’altra grande opportunità di vacanza in un altro luogo magico dove trascorre dei momenti indimenticabili».