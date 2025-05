Ravenna, vince Barattoni: «Ora un tavolo con gli altri sindaci romagnoli sulle infrastrutture» VIDEO

RAVENNA. “È stato un grande lavoro di squadra, non mi sono mai sentito solo. Ora lavoriamo al nostro programma che è pensato per i prossimi dieci anni”. A dichiararlo è il nuovo sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, all’arrivo nella sede di via Antica Zecca. Mentre lo spoglio è in corso, il margine è davvero troppo alto per mettere in dubbi la vittoria del candidato. Grande festa insieme agli elettori, poi un abbraccio con il suo predecessore, l’attuale presidente della Regione Michele De Pascale. Serve «un tavolo con gli altri sindaci romagnoli sulle infrastrutture», dice Barattoni che loda anche l’unità della coalizione: “La diversità è la nostra forza”. Resta il “dato negativo dell’affluenza» ma «sono soddisfatto del risultato ottenuto dalla coalizione”.