Ravenna, sulla dogana e l’ipotesi declassamento polemica Regione-Governo sull’uso dell’algoritmo

Dunque «non possiamo ritenerci soddisfatti», della risposta alla Camera, perché «riclassificare l’Ufficio delle Dogane in terza fascia è una scelta ingiustificata che, invece di supportare il rilancio infrastrutturale e logistico del porto, rischia di penalizzare un’infrastruttura centrale per il commercio nazionale e internazionale proprio nel momento in cui è oggetto di importanti investimenti per il suo potenziamento». De Pascale e Priolo sottolineano infatti che lo scalo portuale «è uno snodo fondamentale per l’economia regionale e nazionale, un’infrastruttura che si colloca tra le principali d’Europa per traffici e prospettive di crescita». E per questo non condividono il metodo «con cui è stato determinato questo declassamento, basato su parametri che non tengono conto della reale funzione del porto e delle dinamiche economiche e logistiche in atto. Fattori che un algoritmo non può calcolare, né che una revisione triennale è sufficiente a correggere». Al porto di Ravenna, ricordano poi, è in corso un piano di investimenti e iniziative infrastrutturali «fondamentali per la competitività del territorio, a partire dal Progetto Hub, che prevede il potenziamento delle banchine, il dragaggio dei fondali e il miglioramento dei collegamenti ferroviari». Senza dimenticare l’istituzione della Zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna, «pensata per attrarre investimenti e rafforzare la competitività del sistema portuale».

La scelta sulla sede delle Dogane «si basa su un approccio tecnocratico, più che strategico», che «rischia di penalizzare un’infrastruttura in crescita, su cui si stanno concentrando risorse pubbliche e private per rafforzarne il ruolo internazionale», ribadiscono presidente e assessora. Ecco perché «continueremo a chiedere al Governo di rivedere questa decisione e di adottare criteri di valutazione più aderenti alla realtà economica e strategica del porto di Ravenna. Non possiamo accettare che venga penalizzato proprio mentre si stanno gettando le basi per il suo futuro».