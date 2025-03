Ravenna, sbanda da sola contro un’auto parcheggiata e si cappotta

Una carambola tremenda, con un’auto cappottata e un’altra che nello scontro ha perso entrambe le ruote. è accaduto nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2.18 a Ravenna in via 56 Martiri. Intervenuta anche una pattuglia della polizia locale a seguito di una chiamata al 118, a sua volta giunto sul posto con l’ambulanza per prestare soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, una Kia ha perso il controllo andando a impattare contro un veicolo parcheggiato, marca Citroen, causando danni anche alla segnaletica stradale. La conducente della Kia, una donna di 46 anni, uscita autonomamente dall’abitacolo, è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Su richiesta degli agenti, è stato disposto l’esame alcolemico per verificare le condizioni del guidatore al momento dell’incidente.

Le forze dell’ordine stanno effettuando ulteriori verifiche per chiarire la dinamica dell’accaduto.