Ravenna, sala piena e forze dell’ordine all’ingresso per l’incontro sul conflitto in Palestina - Gallery

A Ravenna sala piena e forze dell'ordine all'ingresso della biblioteca Classense per l'incontro dal tema “Costruire solidarietà nella diversità: campagne contro la demolizione e lo sfratto di famiglie palestinesi”. La relatrice è Federica Stagni, ricercatrice presso la Normale di Pisa che da sempre si occupa di studiare movimenti di solidarietà a sostegno della causa palestinese. La lezione si concentrerà sulle radici storico-politiche del conflitto. La Stagni propone una lettura delle dinamiche che hanno portato allo scontro attuale fornendo anche elementi di diritto internazionale per capire il regime giuridico odierno che governa i territori palestinesi occupati. Inoltre fornirà alcuni strumenti per interpretare la società israeliana e palestinese di oggi cercando di far luce sulle dinamiche che hanno definito la situazione attuale. Tutto ciò secondo un registro rigorosamente ’scientifico’ al di fuori delle interpretazioni politiche