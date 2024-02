Ravenna, raccolta legna nei corsi d’acqua: ecco i fiumi dove si può attuare

La Regione Emilia-Romagna, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ha rinnovato per tutto il 2024 l’autorizzazione alla raccolta del legname caduto nell’alveo dei corsi d’acqua del bacino dei fiumi Montone, Ronco, Uniti, Bevano, Savio, Marzeno, Lamone, Senio e Santerno. L’autorizzazione alla raccolta del legname caduto nell’alveo dei fiumi o trasportato in prossimità delle sponde in aree demaniali, può avvenire previa semplice comunicazione scritta alla sede dell’Ufficio territoriale e, per conoscenza, al Comune territorialmente interessato. In particolare, per il reticolo idrografico dei fiumi Montone, Ronco, Uniti, Bevano, Savio, Marzeno, Lamone, loro affluenti e rii minori, per i comuni del territorio ravennate e forlivese, va indirizzata a: Ufficio territoriale sicurezza territoriale e Protezione civile Ravenna-sede di Ravenna, piazza Caduti della Libertà n. 9, 48121 Ravenna - Tel. 0544 249711; o inviata a stpc.ravenna@regione.emilia-romagna.it oppure alla posta certificata stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it; per il reticolo idrografico dei fiumi Senio e Santerno e loro affluenti e rii minori, per i comuni del territorio ravennate e bolognese, indirizzata a:

Ufficio territoriale sicurezza territoriale e Protezione civile Ravenna-sede di Lugo, via Giardini 11 – 48022 Lugo (RA) - Tel. 0545 34330; o inviata a stpc.ravenna@regione.emilia-romagna.it oppure alla posta certificata stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it.