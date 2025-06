Ravenna, porto: arriva il commissario Benevolo, sospeso lo stato di agitazione

Lo stato di agitazione proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Rsu del porto di Ravenna, con la nomina del commissario Francesco Benevolo, è sospeso per 15 giorni. I sindacati, infatti, vedono l’arrivo del nuovo vertice all’Autorità di sistema portuale come “il primo sblocco istituzionale” in una situazione “che rischiava di creare ripercussioni organizzative ed economiche nei porti e nei loro territori di riferimento”. Da qui la decisione di sospendere e rinviare di 15 giorni lo stato di agitazione col blocco dello straordinario fino a fine mese. Riprenderà lunedì 30 giugno. “Pur permanendo il rammarico per la mancata definizione dell’accordo sul rinnovo contrattuale aziendale”, scrivono i sindacati, “e la preoccupazione per i tempi della sua definizione, in segno di buona volontà e fiducia nel rispetto degli impegni presi, nonché come forma di rispetto istituzionale nei confronti del commissario prossimo all’insediamento, Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Rsu ribadiscono la propria disponibilità alla conclusione della vicenda, auspicando che il tempo della sospensione dello stato di agitazione ne sia propedeutico”. I sindacati si augurano inoltre “un dialogo costruttivo e un confronto aperto, con l’obiettivo di dare il giusto riconoscimento alle lavoratrici e ai lavoratori che tanto hanno contribuito in questi anni allo sviluppo del porto di Ravenna”.