Ravenna, permessi di soggiorno a peso d’oro: multa milionaria, 15 anni a madre e figlia

In due quasi 15 anni di carcere e oltre un milione di euro di multa. Una sentenza pesante, addirittura superiore a quanto chiesto dalla Procura. Si chiude così il procedimento penale in primo grado per i finti contratti di lavoro propinati a stranieri in cerca di permessi di soggiorno e disposti a pagare pur di ottenere un’occupazione, impiego che confidavano avrebbe segnato una svolta alle loro vite. Ieri il processo davanti al collegio penale presieduto dal giudice Antonella Guidomei (a latere Cosimo Pedullà e Natalia Finzi) per quelle false speranze ha portato alla condanna di madre e figlia, la 64enne Lia Apostoli Monti e la 32enne Maria Antonietta Apostoli Monti: 8 anni e 11 mesi per la prima più 666mila euro di multa per la prima, 6 anni e 450mila euro per la seconda.

Uno solo tra i 23 extracomunitari che secondo l’accusa furono raggirati si è costituito parte civile: a lui il il collegio ha disposto un risarcimento di 7mila euro oltre a 4mila euro di spese legali. Soddisfatto il difensore dello straniero, l’avvocato Andrea Maestri: «Giustizia è fatta - commenta a caldo - per uno dei reati più odiosi perché agito in danno di persone inermi e indifese come i cittadini stranieri che aspirano ad avere un regolare permesso di soggiorno in Italia dopo essere spesso fuggiti da guerre e povertà estrema».