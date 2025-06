Ravenna, oggi le Frecce Tricolori nel cielo di Punta Marina. Le foto delle prove

Con il volo di prova generale di ieri pomeriggio si apre l’attesa dello spettacolo delle Frecce Tricolori, previsto oggi alle 15.30. Le acrobazie nel cielo di Punta marina per lo show sono state precedute dall’apertura dell’area espositiva sul lungomare Cristoforo Colombo, con mercatini e street food in viale dei Navigatori. Il lungomare Cristoforo Colombo sarà chiuso al traffico nel tratto compreso tra via delle Americhe e piazza Saffi, con ulteriori restrizioni in vigore fino alle 4 di domenica. L’accesso sarà consentito solo a mezzi di soccorso, disabili con contrassegno e autorizzati. Anche viale dei Navigatori sarà parzialmente interdetto, mentre in alcune zone sarà vietata la sosta con rimozione forzata. È consigliato l’uso della bicicletta e sono stati predisposti ampi parcheggi gratuiti, tra cui quello scambiatore di via Trieste (1.500 posti). Le linee bus 66, 70, 75 e 80 subiranno deviazioni; tutti i dettagli sul sito di Start Romagna. Il servizio traghetto sarà in funzione continuata dalle 5 di oggi alle 2 di lunedì, con corse potenziate nel weekend. Potenziato anche il Navetto Mare. Per motivi di sicurezza, è stato disposto il divieto di balneazione dalle 14.30 alle 19, lungo un tratto di 4 chilometri compreso tra nord del bagno Pelo e sud del bagno Miramare. Tre corridoi di emergenza tra il bagno Nautilus e il bagno Gianni dovranno rimanere liberi da ostacoli e persone. In vigore anche un’ordinanza che vieta, dalle 11 alle 19 di oggi, il consumo all’aperto di alcolici, bottiglie in vetro e lattine in tutto il lungomare, negli stradelli e nell’area demaniale retrostante gli stabilimenti.