Ragazzina accoltellata a seno e pancia mentre tornava a casa: rapinatore arrestato a Savignano

Accoltellata e lasciata a terra sanguinante. Per portarle via la borsa e lo smartphone. È ricoverata al Bufalini sotto shock e gravata da multiple ferite da taglio L.Z., 18enne sammaurese, mentre il suo aggressore R.E.M. 26enne residente a Savignano, è in una cella del carcere della Rocca in attesa di giudizio. Si tratta di una persona che ha diversi precedenti di polizia e quindi non un volto sconosciuto ai militari dell’Arma della compagnia di Cesenatico che lo hanno ammanettato.

I fatti sono avvenuti nella serata di lunedì nella zona di piazza Sandro Pertini dove c’è il centro commerciale. La ragazzina, erano passate da poco le 21, stava rientrando verso la sua abitazione che non si trova a molta distanza quando è stata avvicinata dal 26enne che ha cercato di approfittare di un momento in cui la giovane era sola a ridosso della vicina via Giovanni Paolo II, per aggredirla.

Voleva rapinarla della borsa e del telefono e non appena la 18enne ha iniziato a urlare e chiedere aiuto R.E.M., per le accuse che gli vengono ora rivolte, ha estratto di tasca un coltello col quale ha iniziato a colpirla.

Fendenti multipli, i più gravi mentre la ragazza provava a ripararsi e difendersi, l’hanno raggiunta al seno e all’addome. Prima di finire accasciata a terra vedendo fuggire via il suo aggressore col bottino.

Subito è stato chiamato aiuto da chi ha trovato la giovane sanguinante in strada. Tra i primi ad arrivare sul posto e a soccorrere la 18enne c’è stato il padre della ragazza. Poi in rapida successione sono arrivate ambulanze ed auto medicalizzata del 118 e i carabinieri. Che prima ancora che la giovane vittima venisse trasportata al Bufalini sono riusciti a raccogliere una dettagliata descrizione del rapinatore e hanno iniziato le ricerche per intercettarlo.

R.E.M. stava cercando di allontanarsi in bicicletta in direzione del Bellariese. Quando i carabinieri lo hanno bloccato aveva ancora con sé sia la borsa appena rapinata che il coltello con cui aveva ferito la 18enne.

L’uomo è stato immediatamente arrestato. Mentre all’ospedale Bufalini di Cesena L.Z. veniva sottoposta alle cure e alle suture necessarie. Ferite serie, quelle che ha riportato la ragazza. Che comune non è in pericolo di vita. Le serviranno almeno 20 giorni per la guarigione clinica. Molto di più, facilmente, per riprendersi dallo shock dell’accaduto. Ora si trova ricoverata nel reparto di Chirurgia d’urgenza.

Ieri nel primo pomeriggio a Forlì nell’aula del giudice Ilaria Rosati, dove l’accusa era rappresentate dal pm Federica Messina, il 26enne (difeso dall’avvocato Andrea Guidi del foro di Rimini) ha visto convalidato il suo arresto. In attesa del giudizio per rapina e lesioni aggravate, attenderà di comparire davanti al giudice restando in custodia cautelare in carcere.