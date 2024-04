Ravenna, la lite in discoteca finisce a coltellate: ragazzo ferito con quattro fendenti

Si è conclusa a coltellate la nottata in discoteca a Godo, al culmine di una discussione iniziata all’interno dell’Onyx in uno degli eventi organizzati nei giorni scorsi in occasione delle festività di Pasqua, e proseguita all’uscita del locale. Sono intervenuti i carabinieri e ora sono in corso le indagini per risalire agli autori dell’aggressione che fortunatamente non ha portato a conseguenze gravi per uno dei giovani rimasti feriti.

Stando a quanto è finora emerso, ad affrontarsi sarebbero state due fazioni. Una banale lite iniziata in pista avrebbe portato al rapido intervento degli addetti alla sicurezza. E nel parapiglia c’è chi ha promesso di regolare i conti all’esterno del club. Così è stato, ma non nell’immediatezza; le parti si sarebbero incontrate nuovamente alla stazione ferroviaria. Ed è qui che la tensione si sarebbe riaccesa, portando a un nuovo scontro. Questa volta, però, uno dei partecipanti avrebbe estratto un coltello scagliandosi contro i rivali con una raffica di fendenti. Ad avere la peggio un ragazzo, raggiunto da quattro coltellate fortunatamente superficiali.

Immediata la richiesta di soccorso al 118, che come da prassi ha provveduto a inoltrare la segnalazione anche ai carabinieri della Stazione di Russi.

A quanto è dato sapere, per ora non risultano provvedimenti di fermo o arresti eseguiti. E’ però presumibile che nel corso delle indagini gli inquirenti sentano il ragazzino rimasto ferito per risalire all’identità di chi ha estratto la lama e agli eventuali altri componenti del gruppo. Data la gravità dei fatti, la sua denuncia dovrebbe essere già finita in procura portando all’apertura di un fascicolo per lesioni personali.