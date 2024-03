Ravenna, il 24 marzo è domenica ecologica: chi può circolare e chi no

Domenica 24 marzo sarà domenica ecologica a Ravenna, nell’ambito delle misure di regolazione della circolazione veicolare contro l’inquinamento atmosferico. Dalle 8.30 alle 18.30 saranno in vigore le limitazioni vigenti all’interno del centro abitato di Ravenna dal lunedì al venerdì fino al 29 marzo (con la scadenza del Piano aria integrato regionale vigente) cioè il divieto di circolazione per i veicoli a benzina fino all’euro 2 compreso, a metano-benzina e gpl-benzina fino all’euro 1 compreso, ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso, diesel fino all’euro 4 compreso, alle quali si aggiunge anche il divieto di circolazione per i veicoli diesel fino all’euro 5 compreso (le limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 ed euro 5 non si applicano però ai residenti nei comuni alluvionati, tra i quali quello di Ravenna).