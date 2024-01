Il padre e il nonno di Wendy: «Funerali in forma riservata, chi vuole partecipare al nostro dolore faccia un’offerta a chi aiuta le persone con malattie psichiatriche»

“I funerali della piccola Wendy Timò, per volontà della famiglia, saranno celebrati in forma riservata. Quanti vorranno essere partecipi al dolore della famiglia possono fare una donazione All’associazione Porte Aperte della Romagna o a un’altra realtà di supporto a chi ha malattie psichiatriche, firmato il papà Davide Timò e il nonno Giuseppe Lavatura””. Questo il messaggio della famiglia della piccola di sei anni scomparsa lunedì scorso dopo essere caduta insieme alla madre Giulia Lavatura dal nono piano di un palazzo di via Dradi. Un evento che, come noto, ha portato all’arresto della madre che avrebbe agito in condizioni psichiche alterate molto probabilmente da una patologia per la quale aveva da poco interrotto la terapia. Questo pomeriggio il padre e il nonno di Wendy hanno ricordato la scelta della famiglia di dare l’ultimo saluto alla piccola in forma strettamente privata.