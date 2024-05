Giro d’Italia in provincia di Ravenna: le limitazioni al traffico

Cotignola: SP 8 Naviglio da via Viola fino a Bagnacavallo

Bagnacavallo: da SP 8 Naviglio a SP 253 San Vitale, via Chiusa fino a Lugo

Lugo - Via Piratello da via Dante a via Di Giù, via Di Giù verso il centro abitato di Lugo, SP 253 (via Acquacalda, via Foro Boario, via Dè Brozzi)

Sant’Agata S.S. - SP 253 San Vitale da Lugo a Massa Lombarda

Massa Lombarda - SP 253 San Vitale (viale Ravenna, viale Zaganelli, via Piave, via Baracca, viale della Repubblica, via Martiri della Libertà)

Conselice - SP 610 Selice da Massa Lombarda al centro abitato di Conselice, via Gagliazzona, via Garibaldi, via Vecchia Selice), SP 91 via Guglielma, via Rampina