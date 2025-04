Carlo e Camilla a Ravenna, tutte le strade chiuse giovedì 10 aprile

Carlo e Camilla in arrivo a Ravenna, ecco le strade chiuse. Nel corso della parte centrale della giornata di giovedì 10 aprile, tra le 11 e le 18, le strade di collegamento tra Forlì e Ravenna (E45, via Dismano, via Ravegnana e SS16) potranno subire interruzioni in concomitanza con il passaggio dei cortei delle Maestà del Regno Unito e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In relazione a tali provvedimenti, assunti per motivi di sicurezza, i tempi di percorrenza e attesa potranno allungarsi fino a 90 minuti.

Allo stesso modo viale Randi, con le sue arterie adiacenti, sarà interrotto al passaggio delle autorità.