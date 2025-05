Alla Classense una conferenza su “Erodoto e le donne”

“Erodoto e le donne” è il titolo dell’incontro organizzato oggi alle 17 alla sala Muratori della biblioteca Classense dalla delegazione ravennate dell’associazione Italiana di Cultura Classica (Aicc). Relatore della conferenza Matteo Zaccherini, docente del dipartimento di Beni Culturali dell’università di Bologna e autore dell’omonimo libro dedicato allo storico greco che dialogherà con la docente Anna Laura Riccardo. La delegazione ravennate “Manara Valgimigli”, nata nel 2012, si occupa di mantenere vivo l’interesse nei confronti delle civiltà antiche, organizzando letture, lezioni, conferenze sul mondo classico. Per la presidente Alda Pellegrinelli «il tempo che stiamo vivendo rende quanto mai attuale la riflessione sulla figura e sul ruolo della donna nel mondo e in particolare nel presente». L’incontro si inserisce in un ciclo dedicato ad alcune figure femminili che la letteratura, la poesia, ma anche la scienza, classiche hanno fatto emergere nei secoli. «Vorremmo che le tematiche proposte potessero contribuire a modificare, se pure in minima parte, la valutazione della figura della donna e del suo ruolo anche nel presente».