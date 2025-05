RIMINI. In Emilia-Romagna Forlì è la città con la più alta vendita in percentuale di abitazioni con classi energetiche basse (F e G): 73,3%. Al contrario Ravenna è quella la percentuale è più bassa: 52, 4%. Mentre Rimini si colloca a metà strada: 61,5%. La media regionale è 60,7%, quella nazionale 70,0%. I dati sono stati forniti oggi da Tecnocasa. In particolare Ravenna è seconda nella compravendita di case in classe energetica A e B con il 12,1% dietro Bologna. Rimini è terza (11,5%).