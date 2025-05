Meldola, pandemonio in autobus: un giovane litiga con un passeggero, poi l’amico si piazza davanti al mezzo e non lo fa ripartire

I Carabinieri della Compagnia di Meldola e delle Stazioni di Bertinoro e Civitella di Romagna, hanno eseguito una serie di controlli, con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di sei persone.

Spicca la curiosa denuncia di due giovani per “interruzione di pubblico servizio” per avere. All’interno di un autobus di linea uno ha iniziato a litigare con un altro passeggero obbligando l’autista ad interrompere la corsa, l’altro giovane, suo conoscente, ha poi impedito la ripresa della corsa mettendosi davanti all’autobus. Nella circostanza uno dei due ragazzi è stato anche multato per ubriachezza.

Denunce per due automobilisti per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Per entrambi la patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena e i veicoli recuperati dal soccorso stradale. Nella circostanza uno dei veicoli è stato posto sotto il vincolo del sequestro ai fini della confisca in quanto il tasso alcolemico è risultato tra 1,5 gr./l e 1,9 gr./l;

Stesso destino per un giovane per “minaccia a pubblico ufficiale” per aver rivolto frasi minatorie nei confronti dei carabinieri durante un controllo di polizia a seguito di un dissidio con un suo conoscente;

Denunciato infine un uomo, già sottoposto alla sorveglianza speciale, denunciato per “violazione delle prescrizioni connesse con la sorveglianza speciale”, in particolare per la guida di un’autovettura, sulla quale era stato controllato, nonostante gli fosse stata revocata la patente di guida.