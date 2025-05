Continua in tutta Italia la campagna referendaria di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, che farà tappa anche a Imola. Appuntamento lunedì 26 maggio, dalle ore 13.30 alle 14.30, nel parcheggio davanti alla mensa Rirò, in via Selice, dove Landini incontrerà lavoratrici, lavoratori e cittadini per invitarli ad andare a votare 5 “Sì” l’8 e il 9 giugno ai referendum su lavoro e cittadinanza.