Imola, Iginio Massari e Gino Fabbri all’apertura dell’ex Bacchilega restaurato da Sebastiano Caridi

L’ex Bacchilega si è svelato questa mattina con una prima apertura su invito con i grandi pasticceri Iginio Massari e Gino Fabbri ospiti di Sebastiano Caridi e Giorgio Gonelli, i soci che hanno fatto l’impresa di retsaurare lo storico caffè. Oggi alle 16 tutti potranno ammirare i locali rinnovati, dove sono stati mantenuti i legni del bancone, il pavimento, la scaletta in metallo storica ma non fruibile e parte delle scansie, mentre scopriranno il nuovissimo piano superiore ricavato dall’ex laboratorio. Lunedì il locale apre alle 7 per la colazione e resterà aperto fino alle 21, sette giorni su sette. E’ stata presentata anche la nuovissima “torta Bacchilega” ideata dal pasticcere per il nuovo locale, per lui il terzo dopo Faenza e Bologna.