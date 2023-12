Imola, cinque parcheggi gratis per chi accede al Cau

Per agevolare i cittadini con problemi di salute che accedono al Cau aperto all’ospedale vecchio dal 21 dicembre scorso, fino a qui una media fornita dalla stessa Ausl di una cinquantina di persone al giorno, il comando della polizia locale di Imola ha riservato cinque parcheggi gratuiti con una apposita ordinanza che vale fino al 31 gennaio prossimo, dopodiché diverrà permanente.

La non gratuità del parcheggio per chi accede al nuovo servizio sanitario era stato sollevato fin da subito. A Imola infatti, contrariamente a quanto succede negli ospedali bolognesi, restando nell’area metropolitana, la sosta nei pressi dell’ospedale e del pronto soccorso è infatti sempre stata gratuita.

Cosa che invece non avverrà, almeno non per tutti, nei pressi del Cau dove la sosta è a pagamento con le tariffe del centro storico nell’area a parcometro di piazzale Giovanni dalle Bande Nere. Questo provvedimento garantisce quindi la gratuità di appena cinque posti, dove la sosta senza pagare il parcometro è regolata come avviene nel pressi del pronto soccorso, ovvero esponendo un foglio particolare che il personale dell’accettazione del Cau è stato autorizzato a rilasciare dalla stessa polizia locale per la sosta dei veicoli, nei suddetti spazi, che trasportano le persone che necessitano delle prestazioni del centro. L’ordinanza è entrata in vigore subito, per febbraio sarà pronta una delibera con cui il Comune, in accordo con la società controllata Area Blu, si accollerà anche l’onere per il mancato incasso della sosta per i 5 stalli, da parte della stessa.