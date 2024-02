Imola, Carnevale e sfilata dei Fantaveicoli: appuntamento a domenica alle 14.30

È tutto pronto per la partenza. Domenica 11 febbraio, a partire dalle 14.30, torna l’appuntamento con il Carnevale di Imola e la Grande Sfilata dei Fantaveicoli, che rappresenta un unicum trai carnevali italiani. A sfilare saranno infatti veicoli ecologici, frutto della fantasia di sapienti costruttori un po’ artisti, un po’ artigiani, un po’ inventori, che dall’area lungo fiume di Via Pirandello punteranno al cuore di Imola, la splendida Piazza Matteotti. Il Carnevale dei Fantaveicoli è una grande festa in cui il buonumore la fa da padrone, ma con un’attenzione particolare all’ecologia e alla mobilità verde, anche abbracciando la virtuosa filosofia del riuso.