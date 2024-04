Ravenna, incendio con esplosione in un appartamento in via Ronco

I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato nella tarda mattinata di oggi (sabato 6 aprile) in via Ronco a Ravenna. Diversi mezzi di pompieri sono sul posto, alcuni testimoni riferiscono di un forte boato proveniente da un appartamento che avrebbe preceduto le fiamme. Il fumo nero è attualmente visibile da diverse zone della città. Non si segnalano feriti, i proprietari al momento dello scoppio non erano in casa. Ingenti però i danni: gravemente danneggiata anche un’auto parcheggiata poco lontano dalla casa in fiamme.