Rimini, chiude il ristorante e cambia vita: “Ora faccio la chef a domicilio”

Imprenditrice e mamma. Due ruoli che talvolta riescono difficilmente a convivere. Lo sa bene lo chef marignanese Selenia Cutillo: «Ho aperto il primo ristorante, il “Buca 18”, nel 2017, a San Giovanni in Marignano, insieme ai miei fratelli - racconta -. Con l’arrivo del Covid mi sono fermata un po’, anche se ho lavorato per un periodo con Stefano Ciotti. Nel giugno del 2022 ho aperto a San Clemente. Nel 2023 è nata la mia prima figlia, Muxia. Riuscivo a gestire ancora bene il ristorante, anche grazie all’aiuto dei miei fratelli. Nel 2024 è nata Ivy. È stato un periodo molto bello per me, anche dal punto di vista professionale, perché nel 2023 sono stata inserita nella Guida Michelin e nel 2024 è arrivato un altro importante riconoscimento: l’inserimento tra i Big Gourmand della Guida Michelin».

«Tutto da sola»

Tappe importanti per Selenia Cutillo che, come ricorda lei stessa è una chef autodidatta. «Sì ho fatto diversi corsi di Alta cucina - precisa - ma in campo ho imparato tutto da sola, non ho mai avuto un maestro. Con gli anni di cucina a trecentosessanta gradi, la mia linea di cucina si è affinata verso piatti vegani e vegetariani perché penso che siamo “su una via senza uscita” la cucina del futuro sarà vegetale». Con l’arrivo della secondogenita, per la chef marignanese è diventato impellente decidere come continuare: «Purtroppo non sono riuscita a trovare del personale a cui poter delegare parte del mio lavoro - ricorda Cutillo -. Fare lo chef comporta tante ore fuori di casa, così come gestire un ristorante. Smettere è stata una decisione difficile, quando fai un lavoro in cui ci metti tanto impegno, lo è sempre».

Un nuovo inizio