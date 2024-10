Rapina alle poste di San Mauro Pascoli: maxi bottino per due banditi in fuga VIDEO GALLERY

Rapinatori in azione alle poste di via Botticelli a San Mauro Pascoli. Due banditi, armati di cutter e col volto travisato da sciarpe e scalda collo a proteggere i connotati dalla video registrazione delle telecamere di sicurezza, hanno minacciato dipendenti ed un paio di clienti dell’ufficio postale con un cutter. Poi si sono fatti aprire le casseforti della sede sammaurese dei Poste e si sono dileguati con un bottino che supera i 100 mila euro. Sul posto, subito dopo la fuga dei banditi, sono intervenuti subito i carabinieri di San Mauro, Cesenatico e del Nucleo Investigativo provinciale che stanno raccogliendo tracce per cercare di identificare gli autori del maxi colpo.