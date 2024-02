Gambettola, maxi multa dei vigili per la potatura al parco

Maxi multa al parco Fellini per aver messo i resti delle potature sul suolo di sua proprietà ma ad uso pubblico in attesa del ritiro da parte di Hera.

La Cooperativa Idea è proprietaria del parco Fellini che ha dato in convenzione l’uso pubblico al Comune di Gambettola, che a sua volta lo ha riaffidato alla Cooperativa Idea per la manutenzione del verde. Qualche giorno fa, come ha sempre fatto da svariati anni, la Cooperativa Idea ha proceduto a potare gli alberi e a mettere i rami in strada, in attesa della raccolta del servizio garantito da Hera. Questa non ritira i rami nelle proprietà private. E qui la vicenda si fa ingarbugliata: l’area prospiciente il parco, di proprietà privata, ad oggi vede dieci posti auto. Quindi i rami sono stati messi in un solo posto auto, rimanendo liberi gli altri nove, che in questi giorni vengono scarsamente utilizzati.

Qualche giorno fa sono passati i vigili urbani e hanno elevato una multa per occupazione di suolo pubblico di 886 euro. Visto che pagando entro i 5 giorni c’è uno sconto del 30% la Cooperativa Idea ha pagato una multa effettiva di 605 euro. Ora si sta muovendo per fare ricorso. Per la Cooperativa Idea è stata comunque una batosta ed è sicuramente un rompicapo: come fare a mettere i rami in strada, se in strada ci sono dei parcheggi privati di uso pubblico? Poi, altro dilemma, si chiedono dalla Cooperativa Idea «a che titolo è arrivata una multa su un suolo di proprietà privata? Tra l’altro la convenzione con il Comune di Gambettola riguarda il parco inteso come area verde e non i parcheggi prospicienti che non sono compresi nella convenzione e quindi a tutti gli effetti sono privati, ma con uso pubblico al momento non convenzionato?».