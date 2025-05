Alle 15.30 una squadra della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì, è intervenuta a Meldola in viale Roma per un incidente che ha visto coinvolte 2 autovetture. La squadra ha operato insieme al personale sanitario per soccorrere i 2 conducenti e mettere in sicurezza lo scenario. Sul posto Carabinieri.