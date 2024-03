Forlì, frazioni senza telefono da nove mesi ma Tim invia i solleciti di pagamento

Diversi cittadini, ma anche aziende, delle frazioni di Poggio, Malmissole e Durazzanino sono ancora senza linea telefonica dopo 9 mesi dall’alluvione. Intanto Tim ha spedito il sollecito di pagamento per un servizio non utilizzato. A denunciarlo è il Comitato di Quartiere 4 che, alla luce delle segnalazioni pervenute, ha deciso di mobilitarsi. «Abbiamo iniziato a raccogliere il malcontento dei cittadini e delle aziende abbonati a linee telefoniche fisse Tim non funzionanti - spiegano dal comitato -. Constatiamo che da maggio 2023 la telefonia fissa con numerazione che inizia per 0543-79XXXX risulta interrotta in quanto l’infrastruttura dovrebbe dipendere dal mancato ripristino della centrale di Borgo Sisa. Diversi utenti, tra l’altro con cadenza bisettimanale, si sono rivolti anche al numero di riferimento della compagnia telefonica. Anche noi in questi giorni abbiamo provato ricevendo conferma che il mancato funzionamento è causato dalla situazione emergenziale post-alluvione. Ad oggi, accertate ci sono 9 segnalazioni, di cui 3 coinvolgono aziende». Il Comitato di quartiere, quindi, ha deciso di mobilitarsi.

