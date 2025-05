Forlì, la “Festa dei vicini e del dialogo” torna sabato 24 maggio

Pensata per valorizzare i rapporti di vicinato e offrire momenti di incontro e condivisione tra le persone, sabato 24 maggio dalle 10 l’associazione Super Partes organizza la Festa dei vicini e del dialogo. Due i punti allestiti in città: uno a Vecchiazzano all’altezza del civico 29 di via Carmen Silvestroni e un’altro in via Placucci 36 a San Martino in Strada. Un’occasione per rafforzare i rapporti di buon vicinato e promuovere la cultura della convivialita, della solidarietà e appunto del dialogo. In caso di maltempo l’evento si terrà alla Casa della Legalità in viale dell’Appennino 282.