Forlì, la biblioteca comunale operativa a Palazzo Romagnoli entro giugno

La biblioteca comunale di Forlì sarà operativa a Palazzo Romagnoli tra circa tre mesi, entro l’inizio di giugno 2025. Lo annuncia il Comune in in una nota.

Gli ambienti, totalmente rinnovati grazie a fondi del Comune e a un contributo della Regione Emilia Romagna nell’ambito della legge 18/2000, ospiteranno a piano terra numerosi ambienti pensati come luoghi di condivisione, aggregazione e lettura; sempre a piano terrà troverà spazio una ricca emeroteca, un front office per le consultazioni e i prestiti bibliotecari e sale dedicate a Nati per Leggere, ai Ragazzi e ai Giovani-Adulti. Il tutto organizzato in una logica di confort e informalità. Numerose saranno le postazioni informatiche per accessi a internet e per la consultazione del catalogo on line. Inoltre saranno disponibili 15 lettori per e-book.