A Forlì è stata una mattinata speciale quella di oggi all’Istituto Tecnico Economico “Carlo Matteucci”. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha visitato dapprima la scuola, concentrandosi prevalentemente all’interno di tre laboratori didattici dove ad accoglierlo c’erano studenti e docenti. In seguito, si è confrontato con gli studenti, rispondendo alle loro domande su diversi argomenti tra cui intelligenza artificiale, baby gang e soprattutto una proposta di legge, formulata proprio da ragazzi ed insegnanti dell’istituto forlivese, che ha preso il via dagli eventi alluvionali del 2023 per rendere i cittadini più preparati ad affrontare eventi simili.

“Ho visitato i laboratori didattici toccando con mano le sperimentazioni che qui vengono avviate, conferma di una eccellenza didattica - ha detto Valditara - quando mi confronto con i ministri degli altri Paesi realizzo sempre di più che la nostra scuola non ha da invidiare anche grazie ad insegnanti motivati e pieni di passione”.