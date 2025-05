Forlì, festa per Chef Service: i pionieri del biologico compiono 30 anni

Chef Service Srl, azienda associata a Confartigianato di Forlì, taglia il traguardo dei trent’anni di attività e per l’occasione organizza una grande festa all’azienda agricola “I nani di Giada” in Via Mazzacavallo, 2, domenica 25 maggio a partire dalle 14.30. L’azienda forlivese di trasformazione di prodotti agricoli, nata nel 1995, oggi è una eccellenza nel settore della produzione biologica. Per ribadirne la vocazione, il ricco programma della festa prevede un approfondimento dal titolo “una storia BIO lunga trent’anni”, con relatori d’eccezione tra cui vari rappresentanti di aziende BIO italiane e locali (Food For All, Az. Agr. Tirli, Az. Agr. Tre Querce Drei) e Giovanni Amadori con alcuni rappresentanti dell’Associazione Dino Amadori, a cui seguiranno lo spettacolo dei Cantastorie di Romagna, con ballerini romagnoli della New Dance Club di Forlì e balli per i bambini. Sempre per i più piccoli, ci sarà l’intrattenimento coi giochi di legno di Nonno Banter e dalle 17.30 la degustazione dei prodotti per cui l’azienda di Massimo Piraccini e Lorella Rossi è nota in tutta Italia. Piraccini è pioniere del biologico, sin da quando lavorava come chef e proprio questa sensibilità ha portato lui e la moglie a creare l’impresa artigiana che oggi occupa oltre 15 persone, lavorando per 500 aziende per cui realizzano circa 2000 ricette diverse. Lo chef Piraccini continua a creare ricette che valorizzano i prodotti, abbinando creatività, gusto e benessere.

L’azienda produce sia per noti brand, sia per coltivatori, non solo locali, offrendo anche una propria linea.