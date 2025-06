Sono un centinaio gli interventi svolti dalle squadre dei Vigili del fuoco dal primo pomeriggio di Lunedi 16 Giugno per il maltempo. Le squadre stanno operando per la rimozione di alberi caduti che ostruiscono la circolazione stradale ed alcuni allagamenti ai piani interrati. Più interessate le zone di Forlì, Cesena e la prima fascia collinare. Non si segnalano persone coinvolte.